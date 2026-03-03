Угрозу глобального конфликта оценили

Политолог Перенджиев заявил об опасности глобального конфликта

Сегодня существует опасность глобального конфликта, заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

На Ближнем Востоке все может только начинаться, считает политолог. С одной стороны, агрессия США и Израиля против Ирана, с другой стороны, разгорается конфликт между Пакистаном и Афганистаном, отметил Перенджиев. Кроме того, никуда не делось противостояние между Пакистаном и Индией, добавил он.

«Кстати, Пакистан, начав боевые действия против Афганистана, обвинил Афганистан в том, что он действует именно в интересах Индии. Там, конечно, немного другие причины, но здесь опасность состоит в том, что могут и другие конфликты вспыхнуть. США же еще присматриваются к Кубе во всю. Тут тоже начинают захватывать наши танкера, объявлять морскую блокаду. Это перерастает в некое глобальное противостояние», — высказался эксперт.

Складывается ощущение, что есть силы, которые хотят раскрутить все эти события до масштабов глобальной войны, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

«В этом плане есть большая опасность. Если мы говорим про индо-пакистанский конфликт, он давно то затухает, то возникает. Определенные трения даже есть между Китаем и Индией, но, слава богу, удается их разрешить», — заключил он.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что США начали масштабную военную операцию против Ирана.

