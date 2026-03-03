Центробанк повысил курсы зарубежных валют

Центробанк повысил официальные курсы зарубежных валют на среду, 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба регулятора

Курс доллара вырос с 77,173 до 77,60 рубля. За сутки он прибавил 43 копейки.

Европейская валюта в то же время подешевела на 42 копейки, ее стоимость изменилась с 90,73 до 90,31 рубля.

Китайский юань за сутки стал дороже. Официальный курс валюты вырос с 11,19 до 11,22 рубля.

Эксперты Сбера предположили, что курс доллара к концу текущего года вырастет до 85-90 рублей. Глава банка Герман Греф уточнил, что его личные ожидания соответствуют уровням 90-95 рублей за доллар. «Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль», — сказал он.

Рубль в феврале поддерживали продажа валюты и золота по бюджетному правилу, а также высокая ключевая ставка. Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, ожидания аналитиков по курсу доллара могут не оправдаться, и тогда стоимость валюты может вырасти до диапазона 80-83 рублей.