01:12, 3 марта 2026

Ликвидирован командир ливанского отделения «Исламского джихада»

Армия Израиля заявила о ликвидации командира отделения «Исламского джихада»
Юлия Мискевич
Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила, что ликвидировала в Бейруте командира ливанского отделения радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» Абу Хамзу Рами.

ЦАХАЛ нанес удар по району Бейрута в ночи на понедельник, 2 марта.

В публикации уточняется, что Рами занимал эту должность несколько лет и отвечал за организацию и осуществление сотен террористических атак против военнослужащих ЦАХАЛ и израильских мирных жителей.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». По данным The New York Times, США также причастны к ударам по Тегерану. В свою очередь, телеканал Al Jazeera заявляет, что атаки США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

