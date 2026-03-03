Ликвидирован командир ливанского отделения «Исламского джихада»

Армия Израиля заявила о ликвидации командира отделения «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила, что ликвидировала в Бейруте командира ливанского отделения радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» Абу Хамзу Рами.

ЦАХАЛ нанес удар по району Бейрута в ночи на понедельник, 2 марта.

В публикации уточняется, что Рами занимал эту должность несколько лет и отвечал за организацию и осуществление сотен террористических атак против военнослужащих ЦАХАЛ и израильских мирных жителей.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». По данным The New York Times, США также причастны к ударам по Тегерану. В свою очередь, телеканал Al Jazeera заявляет, что атаки США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.