Масштабы отъезда россиян из Израиля назвали преувеличенными

Жительница Бат-Яма Лебедева: Масштабы отъезда россиян из Израиля преувеличивают

Масштабы отъезда россиян из Израиля на фоне конфликта на Ближнем Востоке преувеличены. Об этом РИА Новости рассказала жительница города Бат-Яма, к югу от Тель-Авива, Евгения Лебедева.

«Все, кого я знаю, остаются. Переживают обычно их родственники, отправляют идеи, как выбраться. Мои знакомые реагируют с улыбкой — тревога понятна, но планов покидать Израиль нет», — сказала женщина.

Лебедева назвала сомнительными доказательства масштабов желания россиян выехать из страны. «Обычно это скрины из чатов с вопросами, что делать относительно запланированных рейсов. То есть тех полетов, которые люди запланировали до начала военных действий», — добавила собеседница.

