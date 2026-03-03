Реклама

11:01, 3 марта 2026Путешествия

Масштабы отъезда россиян из Израиля назвали преувеличенными

Жительница Бат-Яма Лебедева: Масштабы отъезда россиян из Израиля преувеличивают
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Масштабы отъезда россиян из Израиля на фоне конфликта на Ближнем Востоке преувеличены. Об этом РИА Новости рассказала жительница города Бат-Яма, к югу от Тель-Авива, Евгения Лебедева.

«Все, кого я знаю, остаются. Переживают обычно их родственники, отправляют идеи, как выбраться. Мои знакомые реагируют с улыбкой — тревога понятна, но планов покидать Израиль нет», — сказала женщина.

Лебедева назвала сомнительными доказательства масштабов желания россиян выехать из страны. «Обычно это скрины из чатов с вопросами, что делать относительно запланированных рейсов. То есть тех полетов, которые люди запланировали до начала военных действий», — добавила собеседница.

Ранее сообщалось, что отели Дубая и Шарджи начали выселять туристов после того, как у них окончился оплаченный срок проживания, несмотря на невозможность покинуть страну из-за отсутствия авиарейсов.

