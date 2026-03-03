Реклама

19:58, 3 марта 2026Спорт

Милонов призвал российских футболистов возвращаться из США

Милонов: Российским футболистам надо сваливать из США
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал российских футболистов возвращаться из США. Его слова приводит «Советский спорт».

«Надо нашим футболистам из MLS (Главной лиги футбола, — прим. «Ленты.ру») сваливать. Уверен, они могут найти себе применение в нормальном российском клубе, где футбол нормальный и игроки правильной ориентации», — заявил Милонов.

Депутат добавил, что футбол в Америке находится на третьем месте по популярности. Милонов посчитал, что в США популярны тупые виды спорта. «Чтобы американцы хоть что-то могли понимать. Вспоминается их лапта, американский вариант футбола. У них даже футбол называется соккером», — сказал он.

В данный момент в MLS выступают два российских футболиста. Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов защищает цвета «Спортинг Канзас-Сити», а полузащитник Алексей Миранчук играет за «Атланту Юнайтед».

