Минуту простоя аэропорта Дубая оценили в миллион долларов

NDTV World: Минута простоя аэропорта Дубая обойдется эмирату в миллион долларов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Raghed Waked / Reuters

Одну минуту простоя аэропорта Дубая, закрытого из-за воздушных ударов Ирана, оценили в один миллион долларов (77 миллионов рублей). Об этом сообщает NDTV World.

Уточняется, что данные подтвердили в самой авиагавани Dubai International Airport. В указанный миллион входят потери авиакомпаний, сферы туризма и местного бизнеса, в том числе отелей и ресторанов. А несколько прошедших дней простоя могут обойтись эмирату от сотен миллионов до миллиардов долларов.

Аэропорт Дубая закрыт с 28 февраля из-за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке. Из авиагавани выполняются вывозные рейсы в другие страны. В том числе первый вывозной самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Дубая в Москву 3 марта.

