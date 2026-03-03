Реклама

18:16, 3 марта 2026Россия

Москалькова рассказала о вывозе россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке

Москалькова заявила, что следит за процессом вывоза россиян с Ближнего Востока
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что следит за процессом вывоза россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы постоянно проводим мониторинг возвращения наших граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и возвращающихся в связи с событиями в Иране и других государствах», — пояснила она.

Омбудсмен также отметила, что консульские службы России в других государствах и МИД страны демонстрируют очень слаженную работу.

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. Целями военной операции стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. В свою очередь Иран нанес ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.

