Москалькова рассказала о вывозе россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что следит за процессом вывоза россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы постоянно проводим мониторинг возвращения наших граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и возвращающихся в связи с событиями в Иране и других государствах», — пояснила она.

Омбудсмен также отметила, что консульские службы России в других государствах и МИД страны демонстрируют очень слаженную работу.

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. Целями военной операции стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. В свою очередь Иран нанес ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.