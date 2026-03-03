Мужчина в бреду попытался прорваться в детский сад в Петербурге и попал на видео

В Санкт-Петербурге задержали пытавшегося прорваться в детский сад мужчину

В Колпинском районе Санкт-Петербурга в детский сад попытался прорваться неадекватный мужчина. Момент его задержания попал на видео, которое опубликовал «Mash на Мойке» в Telegram.

На кадрах видно, как двое сотрудников Росгвардии скручивают нарушителя, укладывая его лицом в сугроб. Судя по дальнейшей записи, сделанной в машине правоохранителей, задержанный находился в бредовом состоянии, предположительно, из-за наркотического опьянения. Проверка паспорта показала, что мужчина прописан в петербургском районе Усть-Славянка.

Канал добавил, что родители воспитанников детсада пожаловались на отсутствие в образовательном учреждении адекватного пропускного режима.

Ранее постороннего полуголого мужчину нашли в туалете детского сада в Москве. Нарушитель заявил, что якобы «тикал от бандитов» и пробрался в детское учреждение, чтобы спрятаться.

