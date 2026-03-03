Реклама

12:32, 3 марта 2026Забота о себе

Мужчины и женщины перечислили самые нелепые травмы

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sergey kolesnikov / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины перечислили полученные ими травмы, которые считают самыми нелепыми. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Некоторые пользователи травмировались в собственной постели.

Я лежала в постели, натягивала на себя одеяло и случайно ударила себя по лицу

Ok_Presentation7695пользовательница Reddit

Один человек признался, что получил травму, когда убегал от поймавших его за вредной привычкой родителей.

Мои родители застукали меня за курением сигарет. Я был подростком, курил в окно, чтобы скрыть запах. В спешке я спрыгнул из окна и неудачно приземлился, порвал связку, не мог ходить три месяца, и теперь она навсегда повреждена. Мне сделали операцию, но она уже никогда не будет прежней

FindomMeenaпользователь Reddit
Еще один пользователь травмировался во время игры в футбол с закрытыми глазами.

По какой-то неизвестной причине решил поиграть сам с собой в футбол вслепую, налетел прямо на колонну здания и разбил себе голову. Не понимаю, как я собирался играть в футбол вслепую в одиночку, но у меня все равно ничего не вышло

montgomery_quinckleпользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины рассказали о случаях, разделивших, по их мнению, их жизнь «на до и после». Многие пользователи признались, что такой ситуацией для них стала потеря партнера.

