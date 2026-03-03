На Украине рассказали о сотрудничестве с Азербайджаном и ЕС

Некрасов: Украина и Азербайджан могут формировать структуру энергетики Европы

Развитие сотрудничества Украины, Азербайджана и Евросоюза может сыграть роль для формирования устойчивой и диверсифицированной энергетической архитектуры Европы. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, передает Minval.

«Азербайджан выступает надежным поставщиком ресурсов, Европейский союз — ключевым рынком сбыта, а Украина может играть роль важного инфраструктурно-логистического хаба, обеспечивающего гибкость и стабильность энергетических потоков в регионе», — заявил Некрасов.

По его словам, развитие Южного газового коридора (ЮГК), расширение пропускной способности существующих газопроводов и введение в эксплуатацию новых месторождений в Каспийском регионе создают предпосылки для увеличения поставок природного газа в Европу.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что решение украинского лидера Владимира Зеленского приостановить работу нефтепровода «Дружба» является банальным шантажом против Венгрии, однако государство не намерено сдаваться и прорвет блокаду.