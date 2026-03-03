На Западе оценили соотношение сил между США и Ираном

Аналитик Джонсон: США не выдержат затяжной конфликт с Ираном

США не выдержат затяжного конфликта с Ираном. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Иран долго терпел, очень долго терпел. Не думаю, что Иран будет терпеть и дальше. (…) США и Израиль могут продолжать причинять ущерб», — отметил он.

Джонсон подчеркнул, что, с точки зрения возможности наносить потери, преимущество — у Ирана, а не у Соединенных Штатов. По его мнению, Вашингтону будет нечего противопоставить стратегии Тегерана.

Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что невозможность сделки с Ираном представители Соединенных Штатов осознали еще в ходе второго раунда переговоров с Тегераном.