14:16, 3 марта 2026Из жизни

50 тысяч пчел сожгли заживо на пасеке

В США неизвестные сожгли 50 тысяч пчел на семейной пасеке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В боро Индастри, США, неизвестные уничтожили 50 ульев на семейной пасеке. Об этом сообщает WTAE.

По словам владельца пасеки Марка Бедиллиона, злоумышленники намеренно сожгли его улья. Жертвами их действий стали около 50 тысяч пчел. Мужчина рассказал, что увидел последствия пожара во время плановой проверки пасеки. «Десятки тысяч медоносных пчел превратились в пепел вместе с ящиками и поддонами, в которых они когда-то жили», — заявил он.

Марк — фермер. Вместе с женой он содержит небольшой магазин, где в розницу продает собственную натуральную продукцию. Поджог для него — большая потеря. «Это было похоже на удар под дых», — призналась супруга Марка.

Фермеры подали заявление в полицию и призвали всех, у кого есть информация о поджоге, связаться с ними.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Дургапур, штат Западная Бенгалия, рой пчел напал на 62-летнего пенсионера. Его ужалили по меньшей мере 890 раз.

