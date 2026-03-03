Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:40, 3 марта 2026Мир

Новорожденные дети пострадали при ударе США и Израиля по больнице в Тегеране

RT: При ударе по больнице в Тегеране пострадали новорожденные дети
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Новорожденные дети и взрослые пациенты пострадали при ударе США и Израиля по больнице имени Ганди в Тегеране. Об этом сообщил глава бюро RT в Иране Хами Хамеди, его слова приводит Telegram-канал RT.

По его словам, под удар США и Израиля попал узел вещания иранского телевидения. Несмотря на атаку, вещание продолжается, подчеркнул Хамеди.

Кроме того, более мощный удар был нанесен по больнице имени Ганди в Тегеране. В результате пострадали новорожденные, дети и взрослые.

Также пять-шесть взрывов прозвучало возле офиса RT.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они сами заварили эту кашу». Китай начал давить на Иран из-за конфликта с США. Что требует Пекин от партнера?

    Украинская молодежь начала массово покидать страну

    Россияне пустили в квартиры 146 мигрантов и поплатились

    Названо число пострадавших от ударов Израиля и США иранских школьников

    США отказались от посредничества третьих стран для контактов с Ираном

    Эрдоган заявил о приближении периода хаоса в современном мире

    Раскрыто место похорон верховного лидера Ирана

    Новорожденные дети пострадали при ударе США и Израиля по больнице в Тегеране

    В результате израильского удара погиб командующий ливанским корпусом КСИР

    Откровенный образ Глюкозы на новых фото оценили в сети фразой «сбежала из психбольницы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok