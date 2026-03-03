Новорожденные дети пострадали при ударе США и Израиля по больнице в Тегеране

RT: При ударе по больнице в Тегеране пострадали новорожденные дети

Новорожденные дети и взрослые пациенты пострадали при ударе США и Израиля по больнице имени Ганди в Тегеране. Об этом сообщил глава бюро RT в Иране Хами Хамеди, его слова приводит Telegram-канал RT.

По его словам, под удар США и Израиля попал узел вещания иранского телевидения. Несмотря на атаку, вещание продолжается, подчеркнул Хамеди.

Кроме того, более мощный удар был нанесен по больнице имени Ганди в Тегеране. В результате пострадали новорожденные, дети и взрослые.

Также пять-шесть взрывов прозвучало возле офиса RT.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.