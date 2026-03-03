Оказавшиеся в Дубае российские звезды рассказали об обстановке в городе

Уехавшие в Дубай российские звезды заявили о панике из-за иранских обстрелов

Переехавшие после начала специальной военной операции и случайно оказавшиеся в Дубае российские звезды рассказали о текущей обстановке в городе. Обозреватель «Царьграда» Арина Докучаева заметила, что их состояние на фоне иранских обстрелов определяется единственным словом — «паника».

Так, дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна оказалась в эпицентре военных действий с маленьким сыном на руках. По ее словам, среди роскоши и больших денег в эмирате не оказалось «элементарных бомбоубежищ». Девушка заметила, что обстрел они с близкими переживали дома.

Дочь Дмитрия Маликова Стефания также поделилась подробностями ночного удара по городу. Она заметила, что даже в дорогих апартаментах люди боятся за свою жизнь.

Девушка Павла Дурова Юлия Вавилова выложила в соцсети кадры с горящей многоэтажкой, заметив, что удар снаряда пришелся по зданию прямо рядом с ее домом на Пальме. «Безумие, надеюсь, все в безопасности», — написала она.

Певица Ханна также поделилась эмоциями от пережитого. Ее семья должна была вернуться в российскую столицу 5 марта, однако все аэропорты ОАЭ закрыли на неопределенный срок. «Пока думаем и наблюдаем. Неясно, на сколько это затянется», — заметила артистка.

Телеведущая Виктория Лопырева также рассказала детали происходящих событий. Она призналась, что старается не выходить из отеля, потому что на улице подстерегают не только обломки ракет, но и паникующие люди. «И это еще хуже. И иногда опаснее», — подчеркнула она.

Ранее россиянка описала обстановку в ОАЭ словами «все было не так, как в новостях показывали». Путешественница отметила отсутствие паники и спокойствие среди других туристов.