Путешествия
13:10, 3 марта 2026Путешествия

Россиянка описала обстановку в ОАЭ словами «все было не так, как в новостях показывали»

TourDom: Самолет flydubai с россиянами на борту прибыл из Дубая в Екатеринбург
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Karim Sahib / Pool / Reuters

Вернувшаяся на родину россиянка описала пребывание в ОАЭ словами «все было не так, как в новостях показывали». Об этом сообщает TourDom.

Утром 3 марта самолет flydubai с россиянами на борту прибыл из Дубая в Екатеринбург. Ранее застрявшие на ближневосточных курортах туристы из России отметили, что жили в отелях за счет туроператоров и местных властей. Их полностью обеспечили питанием, однако не выпускали гулять за территорию гостиниц.

Отвечая на вопрос про обстановку в городе в последние дни, путешественница отметила отсутствие паники и спокойствие среди путешественников. «Никакой прямой угрозы для нас не было», — подчеркнула женщина.

Ранее прибывшая из Эмиратов россиянка описала эмоции словами «хочется целовать землю родную». По ее словам, находясь в Абу-Даби, она слышала лишь хлопки и сирены.

