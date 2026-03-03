С российской кризисной отрасли решили собрать еще миллиарды рублей

«Ъ»: От лесопромышленников потребовали доплатить в бюджет миллиарды рублей

Российским лесопромышленникам придется в течение месяца отдать государству миллиарды рублей из-за пересчитанной задним числом стоимости аренды лесных участков в соответствии с правилами, которые вступили в силу два года назад. Об этом со ссылкой на обращение Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Вологодской области пишет «Коммерсантъ».

В организации подчеркнули, что отрасль и без того находится в кризисе, а попытки собрать с нее еще денег повлекут резкое ухудшение ситуации. Группа «Илим» подсчитала, что дополнительные платежи достигнут 3,3 миллиарда рублей.

Рост убыточности отдельных участников рынка может привести к остановке их работы, а ситуация в целом ударит по инвестиционной привлекательности отрасли.

Порядок расчета арендной платы за лесные участки и подход к определению расстояния вывоза древесины изменился с 1 января 2024 года. Тогда же был отменен понижающий коэффициент 0,9 для насаждений с запасом древесины менее 125 кубометров на гектар, что распространено на Северо-Западе. Затраты при заготовке на таких участках так же велики, как на остальных, однако выход ликвидной продукции существенно ниже.

В процессе утверждения постановления правительства участники отрасли настаивали, что изменения не должны касаться договоров, заключенных до 2024 года. Но после проверки Счетной палаты в конце 2025 года Рослесхоз потребовал пересчитать все платежи.

Источник, близкий к правительству, указал, что приоритетной задачей в текущих условиях является увеличение доходов бюджета. Собеседник издания в отрасли объяснил, что компании понимают ситуацию и могли бы заплатить, но хотя бы в рассрочку, потому что моментальное изъятие средств из оборота приведет к тяжелым последствиям.

Ранее вице-президент Segezha Group Николай Иванов заявил, что желание депутатов Госдумы установить минимальные объемы лесозаготовки для компаний выглядит самой деструктивной инициативой, что только можно представить, ведь отрасль и без того сталкивается с нехваткой техники, высокой стоимостью финансирования, падением долговой нагрузки и доходности экспорта.