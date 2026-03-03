Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:59, 3 марта 2026Экономика

С российской кризисной отрасли решили собрать еще миллиарды рублей

«Ъ»: От лесопромышленников потребовали доплатить в бюджет миллиарды рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российским лесопромышленникам придется в течение месяца отдать государству миллиарды рублей из-за пересчитанной задним числом стоимости аренды лесных участков в соответствии с правилами, которые вступили в силу два года назад. Об этом со ссылкой на обращение Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Вологодской области пишет «Коммерсантъ».

В организации подчеркнули, что отрасль и без того находится в кризисе, а попытки собрать с нее еще денег повлекут резкое ухудшение ситуации. Группа «Илим» подсчитала, что дополнительные платежи достигнут 3,3 миллиарда рублей.

Рост убыточности отдельных участников рынка может привести к остановке их работы, а ситуация в целом ударит по инвестиционной привлекательности отрасли.

Материалы по теме:
Угольщики и лесопромышленники России заявили о кризисе. Их предприятия массово закрываются. Что стало причиной?
Угольщики и лесопромышленники России заявили о кризисе. Их предприятия массово закрываются. Что стало причиной?
15 июля 2025
«Не хватило профессионализма» Советский Союз распался 34 года назад. Почему потерпела крах его экономика?
«Не хватило профессионализма»Советский Союз распался 34 года назад. Почему потерпела крах его экономика?
8 декабря 2025

Порядок расчета арендной платы за лесные участки и подход к определению расстояния вывоза древесины изменился с 1 января 2024 года. Тогда же был отменен понижающий коэффициент 0,9 для насаждений с запасом древесины менее 125 кубометров на гектар, что распространено на Северо-Западе. Затраты при заготовке на таких участках так же велики, как на остальных, однако выход ликвидной продукции существенно ниже.

В процессе утверждения постановления правительства участники отрасли настаивали, что изменения не должны касаться договоров, заключенных до 2024 года. Но после проверки Счетной палаты в конце 2025 года Рослесхоз потребовал пересчитать все платежи.

Источник, близкий к правительству, указал, что приоритетной задачей в текущих условиях является увеличение доходов бюджета. Собеседник издания в отрасли объяснил, что компании понимают ситуацию и могли бы заплатить, но хотя бы в рассрочку, потому что моментальное изъятие средств из оборота приведет к тяжелым последствиям.

Ранее вице-президент Segezha Group Николай Иванов заявил, что желание депутатов Госдумы установить минимальные объемы лесозаготовки для компаний выглядит самой деструктивной инициативой, что только можно представить, ведь отрасль и без того сталкивается с нехваткой техники, высокой стоимостью финансирования, падением долговой нагрузки и доходности экспорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы выбиваем из них всю дурь». Трамп рассказал о ситуации на Ближнем Востоке и назвал «колоссальную угрозу» со стороны Ирана

    Расчеты российских «Градов» накрыли позиции ВСУ

    Наркоторговца с килограммами запрещенных веществ и патронами задержали в России

    Порномодель-девственница заработала вчетверо больше переспавшей с тысячей мужчин Бонни Блю

    Два сценария войны США и Ирана описали

    С российской кризисной отрасли решили собрать еще миллиарды рублей

    Одна стратегия США в Иране пошла не по плану

    Крупнейший производитель труб в России начал останавливать работу

    Антироссийские санкции привели к расколу в ЕС

    Раскрыты данные об атаке ВСУ на регионы России на фоне слов Зеленского о нехватке оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok