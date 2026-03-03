Реклама

Подорванный зарубежным куратором россиянин-диверсант попал на видео

ФСБ показала кадры с уральским диверсантом, подорванным украинским куратором
На Урале 41-летний диверсант, которого при задержании дистанционно подорвал украинский куратор, попал на видео. Ролик публикует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

На кадрах видно, как мужчина стоит на входе в заброшенное здание с поднятыми руками. После этого на стенах и снегу видны последствия взрыва.

По данным ведомства, подорванный диверсант готовил теракт против руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге. По заданию куратора он арендовал квартиру на поддельный паспорт и изъял из схрона два самодельных взрывных устройства (СВУ) — последние ему предстояло установить на личную машину директора одного из предприятий Свердловской области.

Сотрудники силовых структур поймали злоумышленника, но задержать не успели – его дистанционно подорвал куратор. Мужчина не выжил. На месте происшествия силовики нашли второе СВУ, спрятанное в корпус пауэрбэнка, телефон с перепиской и поддельный паспорт.

