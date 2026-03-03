На Западе раскрыли неожиданные последствия после атак на Иран

Политолог Крайнер: На фоне войны в Иране могут обостриться проблемы в энергетике

В связи с ситуацией на территории Ирана в странах Евросоюза могут обостриться проблемы в энергетической сфере. К такому выводу пришел политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.

«Из-за ситуации в Иране у Европы могут возникнуть серьезные проблемы с цепочками проставок. Если нефтяная экономика сокращается, замедляется вся экономика. Европа находится в особенно уязвимом положении», — считает эксперт.

Как добавил Крайнер, теперь могут нарушиться поставки природного газа в ЕС и из Катара. Так что Европа в большом затруднении и при этом разрушает АЭС, посетовал аналитик.

По оценкам эксперта, недальновидная политика европейских лидеров в отношении как России, так и Соединенных Штатов поставила под удар экономическое будущее ЕС.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что развитие ракетной программы Ирана представляло бы колоссальную угрозу безопасности Соединенных Штатов. По его словам, к моменту начала операции США Тегеран уже имел в своем арсенале ракеты, способные нанести удар по Европе и американским военным базам в регионе.

До этого политик заявлял, что операция США против Ирана, по текущим прогнозам, может продлиться от четырех до пяти недель, но ее сроки могут быть увеличены.