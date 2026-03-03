Реклама

Экономика
13:36, 3 марта 2026Экономика

Полувековой рекорд по снегу зафиксировали в российском регионе

Александра Качан (Редактор)

Фото: Andrey Titov / Globallookpress.com

В Нижегородской области минувшая зима поставила полувековой рекорд по снегу. О том, что в российском регионе выпало вдвое больше нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента Нижегородского государственного университета, фенолога Михаила Любова.

Эксперт отметил, что зима 2025-2026 годов оказалась для региона очень снежной и побила сразу несколько рекордов по осадкам. «По крайней мере полвека такой снежной зимы в Нижегородской области не наблюдалось. Сейчас на открытых пространствах, на лугах и полях, высота снега примерно 75-80 сантиметров, а в лесах — 90 сантиметров. Обычно к концу зимы бывает 40-50 сантиметров», — отметил он.

Любов добавил, что необычно обильные осадки связаны с глобальным потеплением и циклонами со Средиземного моря, которых в эту зиму было особенно много. По словам фенолога, снег продолжит идти в регионе и в марте, но менее интенсивно.

Ранее стало известно, когда снег в Москве полностью растает. Согласно прогнозам, снежный покров в столице исчезнет к началу апреля.

