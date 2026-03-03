Представитель Харламова опроверг новость о пополнении в его семье

Директор Харламова Новацкий опроверг новость о том, что комик станет отцом

Концертный директор юмориста Гарика Харламова Алексей Новацкий прокомментировал новость о том, что комик станет отцом во второй раз. В разговоре с Пятым каналом, запись которого доступна в Telegram, представитель артиста опроверг эти сведения.

«Не занимайтесь глупостями, никто ничего не ждет», — отреагировал Новацкий на вопрос о пополнении в семье Харламова.

Ранее 3 марта сообщалось, что Харламов и его жена актриса Катерина Ковальчук станут родителями. Об этом сообщил коллега артиста юморист Денис Дорохов. Он добавил, что супруги хотели сохранить эту информацию в тайне.

До брака с Ковальчук Харламов был дважды женат. Первой его супругой стала администратор ночного клуба Юлия Лещенко. В 2013 году юморист женился на актрисе Кристине Асмус. В 2014 году у пары родилась дочь. В 2020-м супруги объявили о разводе.