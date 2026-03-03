Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:31, 3 марта 2026Интернет и СМИ

Представитель Харламова опроверг новость о пополнении в его семье

Директор Харламова Новацкий опроверг новость о том, что комик станет отцом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Концертный директор юмориста Гарика Харламова Алексей Новацкий прокомментировал новость о том, что комик станет отцом во второй раз. В разговоре с Пятым каналом, запись которого доступна в Telegram, представитель артиста опроверг эти сведения.

«Не занимайтесь глупостями, никто ничего не ждет», — отреагировал Новацкий на вопрос о пополнении в семье Харламова.

Ранее 3 марта сообщалось, что Харламов и его жена актриса Катерина Ковальчук станут родителями. Об этом сообщил коллега артиста юморист Денис Дорохов. Он добавил, что супруги хотели сохранить эту информацию в тайне.

До брака с Ковальчук Харламов был дважды женат. Первой его супругой стала администратор ночного клуба Юлия Лещенко. В 2013 году юморист женился на актрисе Кристине Асмус. В 2014 году у пары родилась дочь. В 2020-м супруги объявили о разводе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они сами заварили эту кашу». Китай начал давить на Иран из-за конфликта с США. Что требует Пекин от партнера?

    Захарова задумалась о работе на разведку Финляндии

    Представитель Харламова опроверг новость о пополнении в его семье

    Рост женщины с редким заболеванием уменьшился на 26 сантиметров

    Реакцию россиян на ситуацию в ОАЭ описали фразой «иностранцы бегали, а мы сидели»

    Стало известно о подготовке наследника шаха Ирана к одному действию

    Трамп высказался об истощении запасов вооружений у США

    В России начали избавляться от золота

    Манекенщицы в нарядах из стульев появились на Неделе моды

    Мужчина проехал два километра на капоте машины бывшей жены и попал под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok