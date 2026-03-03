Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:49, 3 марта 2026Силовые структуры

Преступное сообщество из 90-х впервые в России признали террористическим

Российское ОПС «Махонинские» внесли в перечень террористов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российское организованное преступное сообщество (ОПС) «Махонинские» (объединение так же признано в России экстремистским и запрещено) из 90-х внесли в перечень террористов. Это следует из информации на сайте Росфинмониторинга.

Таким образом, «Махонинские» стали первой российской преступной группировкой, ставшей террористами. Создателями и лидерами ОПГ, действовавшей в России с 1990-х годов, называют братьев Александра и Андрея Махонина. Группировка промышляла вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области, своих конкурентов и оппонентов.

Ранее Советский районный суд Челябинска удовлетворил второй иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества «Махонинских» на общую сумму в 1,3 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    В блокировке выдачи наличных банками увидели риски

    Москвичам ответили на вопрос о клещах в марте

    Стали известны последствия удара по ключевому органу власти Ирана

    Встреча Кристины Асмус с ее «близнецом» вызвала ажиотаж в сети

    Раскрыты подробности об удерживаемых на Украине россиянах

    США ударили по базе с российскими «Варшавянками» в Иране

    Тренер сборной Норвегии оценил шансы Клебо победить Большунова на Олимпиаде

    Финляндии понадобились разведчики со знанием русского языка

    Минуту простоя аэропорта Дубая оценили в миллион долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok