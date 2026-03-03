Преступное сообщество из 90-х впервые в России признали террористическим

Российское ОПС «Махонинские» внесли в перечень террористов

Российское организованное преступное сообщество (ОПС) «Махонинские» (объединение так же признано в России экстремистским и запрещено) из 90-х внесли в перечень террористов. Это следует из информации на сайте Росфинмониторинга.

Таким образом, «Махонинские» стали первой российской преступной группировкой, ставшей террористами. Создателями и лидерами ОПГ, действовавшей в России с 1990-х годов, называют братьев Александра и Андрея Махонина. Группировка промышляла вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области, своих конкурентов и оппонентов.

Ранее Советский районный суд Челябинска удовлетворил второй иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества «Махонинских» на общую сумму в 1,3 миллиарда рублей.