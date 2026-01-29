Реклама

Силовые структуры
13:19, 29 января 2026Силовые структуры

С лидеров действовавшей в 90-е ОПГ потребовали 1,3 миллиарда рублей

ГП подала второй иск к ОПГ «Махонинские» об изъятии имущества на 1,3 млрд рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Советский районный суд Челябинска рассматривает второй иск Генпрокуратуры (ГП) России об изъятии в доход государства имущества ОПГ «Махонинские» (объединение признано в России экстремистским и запрещено), действовавшей на территории региона в 90-е годы, на общую сумму в 1,3 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Группировке принадлежит большинство торговых точек в городе, более сотни объектов недвижимости.

Челябинский областной суд утвердил решение о признании ОПГ «Махонинские» экстремистским объединением и изъятии в доход государства ее имущества общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей.

Андрея и Александра Махониных называют создателями и лидерами ОПГ, действовавшей в России с 1990-х годов. Группировка промышляла вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области, своих конкурентов и оппонентов.

Александра задержали 14 ноября 2025 года на выходе из суда, где рассматривался иск ГП и отправили под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества. Андрея объявили в розыск.

