Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:31, 3 марта 2026Забота о себе

Раскрыта необычная опасность блендера и кофемолки

Невролог Демьяновская: Блендер и кофемолка наносят урон слуху
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragen Zigic / Freepik

Уровень шума от привычной бытовой техники может вредить слуху, предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская. Эту необычную опасность она раскрыла в беседе с РИАМО.

«Речь идет не о грохоте отбойного молотка, а о фоновом шуме, уровень которого постоянно превышает безопасные 70-80 децибел. К таким скрытым агрессорам относится работа кухонной техники — блендера, кофемолки, мощной вытяжки. Их громкость часто достигает 80-90 децибел», — объяснила невролог.

Материалы по теме:
«Организм убивает сам себя» Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты
«Организм убивает сам себя»Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты
4 апреля 2020
Глоток жизни Как предотвратить кислородное голодание на карантине
Глоток жизниКак предотвратить кислородное голодание на карантине
30 апреля 2020

Врач добавила, что слуху могут навредить и другие фоновые шумы. В частности, фоновая музыка в магазинах и спортивных клубах, а также музыка в ночных клубах. Высокую акустическую нагрузку также создают шум городского транспорта и метро. Кроме того, долгая поездка на автомобиле с открытыми окнами тоже может быть вредна.

По словам Демьяновской, во всех перечисленных случаях человек может не испытывать никакого дискомфорта, но все равно испытывать хроническую перегрузку. В течение нескольких лет она может спровоцировать ухудшение слуха или появление шума в ушах.

Ранее врач-невролог Мария Лавренова рассказала, что сильная утренняя сонливость может быть опасным сигналом. По ее словам, иногда люди не получают достаточно сна при нормальном режиме из-за частых микропробуждений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    Быстрая реакция беременной женщины спасла мужа от смерти

    Россияне застряли в Африке из-за закрытия неба над ОАЭ

    В США указали на стратегическую ошибку Ирана

    Дочь Оззи Осборна объяснила причину чрезмерной худобы после критики ее фигуры

    Москвичей призвали не давать собакам драться с бобрами

    Добыча нефти на одном из крупнейших месторождений в мире прекратилась

    Зеленский пригрозил Кличко ответственностью за провал подготовки Киева к зиме

    Раскрыто число пострадавших в ходе ответных ударов Ирана по Израилю

    Осиротевшая выдра нашла дом в подмосковном парке львов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok