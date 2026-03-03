Раскрыта необычная опасность блендера и кофемолки

Невролог Демьяновская: Блендер и кофемолка наносят урон слуху

Уровень шума от привычной бытовой техники может вредить слуху, предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская. Эту необычную опасность она раскрыла в беседе с РИАМО.

«Речь идет не о грохоте отбойного молотка, а о фоновом шуме, уровень которого постоянно превышает безопасные 70-80 децибел. К таким скрытым агрессорам относится работа кухонной техники — блендера, кофемолки, мощной вытяжки. Их громкость часто достигает 80-90 децибел», — объяснила невролог.

Врач добавила, что слуху могут навредить и другие фоновые шумы. В частности, фоновая музыка в магазинах и спортивных клубах, а также музыка в ночных клубах. Высокую акустическую нагрузку также создают шум городского транспорта и метро. Кроме того, долгая поездка на автомобиле с открытыми окнами тоже может быть вредна.

По словам Демьяновской, во всех перечисленных случаях человек может не испытывать никакого дискомфорта, но все равно испытывать хроническую перегрузку. В течение нескольких лет она может спровоцировать ухудшение слуха или появление шума в ушах.

