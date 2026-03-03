Реклама

Раскрыта стоимость проходки на показы Недель моды

Hospitality Group: Стоимость проходки на показ Chanel составила 1,8 млн рублей
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Francois Durand / Getty Images

Журналистка Анастасия Полетаева раскрыла стоимость проходок на показы мировых брендов, проходящих в рамках Недель моды. Подробностями она поделилась в личном Telegram-канале.

Автор поделилась расценками сервиса Hospitality Group, который позволяют любому желающему купить приглашения на иностранные дефиле. Выяснилось, что на шоу Schiaparelli и Miu Miu можно попасть за 10 тысяч евро (907 тысяч рублей), а на Chanel — за 20 тысяч евро (1,8 миллиона рублей).

Самыми дешевыми в списке показов оказались Rick Owens и Comme des Garcons — 8500 и 9000 евро соответственно (771 и 816 тысяч рублей).

Ранее бизнесмена Марка Цукерберга на показе Prada прозвали нелепым.

