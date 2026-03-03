Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:29, 3 марта 2026Путешествия

Реакцию россиян на ситуацию в ОАЭ описали фразой «иностранцы бегали, а мы сидели»

Вернувшийся из ОАЭ с семьей россиянин рассказал, что русские ничего не боятся
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Вернувшийся из ОАЭ с семьей россиянин описал реакцию соотечественников на ситуацию в курортной стране фразой «иностранцы бегали, а мы сидели — все нормально». Его слова передает Telegram-канал «Раптли».

Так, прибывший из Абу-Даби Андрей Михайлов рассказал, что авиакомпания Etihad Airways создала все условия для комфортного перелета через Индию. Дорога до дома заняла лишние два часа, добавил мужчина.

«Ребят, мы русские — мы ничего не боимся. Иностранцы бегали, а мы сидели — все нормально. Ну, постреляли… как дома», — поделился мнением Михайлов.

Ранее сообщалось, что первый вывозной самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Дубая (ОАЭ) в Москву 3 марта. Борт отправился в Россию в 8:57 по московскому времени с полной загрузкой. Вывозные рейсы выполняют несколько отечественных и зарубежных авиакомпаний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они сами заварили эту кашу». Китай начал давить на Иран из-за конфликта с США. Что требует Пекин от партнера?

    Захарова задумалась о работе на разведку Финляндии

    Представитель Харламова опроверг новость о пополнении в его семье

    Рост женщины с редким заболеванием уменьшился на 26 сантиметров

    Реакцию россиян на ситуацию в ОАЭ описали фразой «иностранцы бегали, а мы сидели»

    Стало известно о подготовке наследника шаха Ирана к одному действию

    Трамп высказался об истощении запасов вооружений у США

    В России начали избавляться от золота

    Манекенщицы в нарядах из стульев появились на Неделе моды

    Мужчина проехал два километра на капоте машины бывшей жены и попал под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok