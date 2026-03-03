Реакцию россиян на ситуацию в ОАЭ описали фразой «иностранцы бегали, а мы сидели»

Вернувшийся из ОАЭ с семьей россиянин рассказал, что русские ничего не боятся

Вернувшийся из ОАЭ с семьей россиянин описал реакцию соотечественников на ситуацию в курортной стране фразой «иностранцы бегали, а мы сидели — все нормально». Его слова передает Telegram-канал «Раптли».

Так, прибывший из Абу-Даби Андрей Михайлов рассказал, что авиакомпания Etihad Airways создала все условия для комфортного перелета через Индию. Дорога до дома заняла лишние два часа, добавил мужчина.

«Ребят, мы русские — мы ничего не боимся. Иностранцы бегали, а мы сидели — все нормально. Ну, постреляли… как дома», — поделился мнением Михайлов.

Ранее сообщалось, что первый вывозной самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Дубая (ОАЭ) в Москву 3 марта. Борт отправился в Россию в 8:57 по московскому времени с полной загрузкой. Вывозные рейсы выполняют несколько отечественных и зарубежных авиакомпаний.