12:10, 3 марта 2026МирЭксклюзив

Реалистичность установленных Трампом сроков операции в Иране оценили

Политолог Кошкин: Трамп выставляет сроки по Ирану из политических соображений
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

У США достаточно боеприпасов, чтобы в течение четырех-пяти недель атаковать Иран, однако президент Дональд Трамп выставляет сроки из политических соображений, считает полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Дональд Трамп заявил, что операция США против Ирана продлится от четырех до пяти недель, но ее сроки могут быть увеличены. По словам главы Белого дома, США готовы вести операцию против Ирана настолько долго, насколько потребуется.

Политолог напомнил, что американскому лидеру свойственно объявлять сроки и переносить их, как это было на примере с Украиной. В случае с Ираном, продолжил эксперт, Трамп остается верен себе, называя сначала срок в три-четыре дня, а теперь почти в полтора месяца.

«На этот период Израилю и США будет достаточно соответствующего вооружения и боеприпасов, а именно ракет и бомб, чтобы продолжать наносить удары по Ирану. Исходя из этих соображений, наверное, и называются сроки. Но я думаю, они называются еще и по политическим. Речь идет о внутриполитической ситуации в США и внешнеполитическом суждении о действиях американцев», — объяснил Кошкин.

Эксперт отметил, что сегодня США демонстрируют уникальную позицию неоконсерваторов, где Штаты не считаются ни с ООН, ни с мнением мирового сообщества, а превыше всего ставят свои интересы. Сегодня они эти интересы реализуют в помощь Израилю, хотя на самом деле стратегические планы — управлять в хаосе этим регионом Ближнего Востока и задавать там соответствующие треки, когда Израиль постоянно находится в режиме вооруженных столкновений, а США им помогают, заключил Кошкин.

Ранее Трамп не исключил проведение наземной операции в Иране при появлении необходимости. Американский лидер добавил, что наземная операция, «вероятно, не понадобится».

