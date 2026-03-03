Россияне пришли в шок от состояния трассы «Дон» со словами «за что я заплатил 6 тысяч?»

«Лента.ру»: Водители массово возмущаются ямами на платной трассе М-4 «Дон»

Россияне в соцсетях массово жалуются на состояние федеральной трассы М-4 «Дон». Люди обращают внимание на огромные ямы и порчу автомобилей, которые в них влетают. По результатам мониторинга соцсетей «Лента.ру» убедилась, что страницы пабликов Ростова-на-Дону пестрят роликами, на которых запечатлены последствия пользования некачественной дорогой. Так, в одном из ростовских каналов появилось видео с потерявшей кузов «Газелью».

«Это фиаско. "Газель" подлетела на большой яме и потеряла кузов на трассе М-4», — говорится в описании.

Кроме того, водители массово пробивают здесь колеса. «По пути в Ростов встретил десятки авто с пробитыми колесами. Это только малая часть того, что происходит», — делится один из очевидцев, добавив, что ситуация наблюдалась на 1012-м километре трассы.

Водители также недоумевают, за что они платят деньги. Один из подписчиков ростовского сообщества в соцсетях указал, что потратил почти шесть тысяч рублей за 1300 километров поездки по трассе, хотя, признался он, качество дорожного покрытия абсолютно не соответствует выставленному счету. По его словам, ямы рабочие просто закидывают песком, в некоторых местах элементарно отсутствует разметка. Также люди постоянно сталкиваются с огромными пробками.

К возмущенным в том числе примкнул член Общественной палаты (ОП) Воронежской области Степан Кострикин. Он также показал на видео удручающее состояние дороги, которая испещрена выбоинами по всей правой стороне, сообщив, что подобная ситуация наблюдается на протяжении 200 километров — в Воронежской, Липецкой и Тульской областях. Роликом он поделился в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Просто жесть, очень много машин с пробитыми колесами на обочине, работают эвакуаторы. Но самое страшное, что через месяц начнется ремонт и все это дело встанет в сильных пробках на несколько месяцев! Ямы по обе стороны трассы! Про правую сторону вообще забудьте, если не профессиональные гонщики ралли Степан Кострикин бизнесмен

В комментариях к публикации пользователи призывают «Автодор» убрать оплату, пока дороги не будут приведены в порядок.

Ранее цистерна взорвалась на федеральной трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области после смертельной аварии. Момент ЧП попал на видео.