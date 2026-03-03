Реклама

14:15, 3 марта 2026Интернет и СМИ

Россияне заявили о пользе психотерапии для построения отношений

«VK Знакомства»: 70 % россиян готовы работать с психологом ради отношений
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: VH-studio / Shutterstock / Fotodom

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» совместно с психологической платформой Alter выяснили, что около 70 процентов россиян готовы работать с психологом ради улучшения романтических отношений. Об этом «Лента.ру» узнала из пресс-релиза сервиса.

Опрос показал, что 45 процентов женщин предпочли бы встречаться с партнером, у которого был опыт сессий с психологом. При этом 80 процентов женщин убеждены, что психотерапия помогает улучшить качество отношений. Среди мужчин с этим тезисом согласны 46 процентов.

Около 30 процентов россиян обоих полов выразили готовность обратиться к специалисту в случае проблем с партнером, только 9 процентов опрошенных уверены, что работа с психологом никак не повлияет на связь с любимым человеком.

По мнению половины респондентов, опыт сессий с психологом указывает на ответственный подход человека. Опрошенные отмечают, что у таких людей лучше развиты навыки коммуникации, а также, что таким людям проще довериться.

«Факт обращения к специалисту говорит лишь о внимании человека к своему ментальному здоровью и не означает, что у него непременно есть сложности. Так же как отсутствие терапии не гарантирует эмоциональную стабильность. Прямой связи здесь нет, а подобные выводы часто связаны со стереотипами вокруг психотерапии», — заявила семейный психолог платформы Alter Анастасия Котельникова.

Ранее россиянам пообещали помочь отпустить прошлые отношения. Акция от «VK Знакомства» прошла накануне 14 февраля.

