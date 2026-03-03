Реклама

17:28, 3 марта 2026Россия

Россиянин упал в колодец с кипятком и выжил

На Сахалине мужчина случайно упал в колодец с кипятком и выжил
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Сахалине мужчина случайно упал в колодец с кипятком и выжил. Россиянин получил ожоги 47 процентов тела. Об этом стало известно «Газете.ru».

Сахалинцу удалось самостоятельно выбраться из ловушки, несмотря на серьезные травмы. Во время операции хирурги удалили пострадавшему омертвевшие участки кожи. Благодаря этому мужчина сохранил возможность ходить.

Сейчас россиянин проходит реабилитацию.

До этого сообщалось, что житель Обнинска Калужской области принял ванну и едва не сварился в кипятке. Дочь пострадавшего россиянина пояснила, что в доме плохо настроены терморегуляторы. Когда кто-то из соседей включает воду — у них льется кипяток, посетовала она. Ее пожилой родитель решил принять ванну, а когда он спустил воду — из крана хлынул кипяток. Встать мужчина не смог, из-за чего обжег пятки, спину и ягодицы.

