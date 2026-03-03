Реклама

10:49, 3 марта 2026Спорт

Российского хоккеиста признали первой звездой дня в НХЛ

Российского хоккеиста «Коламбуса» Марченко признали первой звездой дня в НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Хоккеист в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс» оформил дубль и отметился результативной передачей. Вторая шайба была заброшена Марченко в овертайме и принесла победу его команде (5:4).

Второй звездой дня стал американский вратарь «Сиэтл Кракен» Джоуи Даккорд, который отразил 35 бросков в игре против «Каролина Харрикейнс» (2:1). Третьей звездой дня стал американец из «Филадельфия Флайерс» Ноа Кейтс. Форвард оформил «1+1» в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» и помог своей команде одержать итоговую победу в серии буллитов (3:2).

Марченко в нынешнем сезоне провел 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В активе форварда 22 гола и 28 результативных передач.

