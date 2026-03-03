Реклама

Сидни Суини снялась топлес в новой рекламе нижнего белья

Актриса Суини снялась в откровенном виде в рекламе собственного бренда Syrn
Екатерина Ештокина

Фото: @syrn

Американская актриса Сидни Суини снялась топлес в новой рекламе собственного бренда нижнего белья Syrn. Кадры появились на странице марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость была запечатлена в черных стрингах с капроновых колготках. При этом она в откровенном виде села на стул спиной к камере. Вдобавок звезда распустила завитые в локоны волосы.

Сидни Суини запустила свой бренд в начале 2026 года и попала в скандальную историю. Причиной стала рекламная съемка на горном склоне с легендарными буквами Hollywood в Лос-Анджелесе, на которую отсутствовало разрешение.

В феврале Сидни Суини без штанов снялась с полуголым мужчиной для собственного бренда. Она позировала в рубашке, трусах и босоножках на танкетке, встав при этом на одно колено.

