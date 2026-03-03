Стали известны подробности подготовки Израиля к убийству Хаменеи

FT: Израиль годами следил за Хаменеи, взломав дорожные камеры в Тегеране

На протяжении нескольких лет разведывательная служба Израиля «Моссад» готовила убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, следя за ним по камерам дорожного движения в Тегеране. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, сотрудники израильской разведки несколько лет назад взломали дорожные камеры в Тегеране и передавали зашифрованные изображения с камер на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля.

«Одна из камер имела особенно удачный угол обзора: она позволила увидеть, где они обычно парковали машины, и дала представление о повседневной жизни внутри строго охраняемого комплекса», — говорится в материале.

Сообщается, что Израиль вывел из строя несколько телефонных вышек на улице возле охраняемого комплекса иранского лидера, что создало впечатление о занятости линий связи во время входящих звонков. Такое решение Израиля не позволило охране Хаменеи получить предупреждения об угрозе.

«Задолго до атаки мы знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим», — отметил источник издания из израильской разведки.

Ранее стало известно, что «Моссад» и подразделения спецназа Израиля провели ночную наземную операцию в Иране. По данным иранских источников, израильские авиаудары были нанесены по штаб-квартирам оборонных предприятий в Исфахане.