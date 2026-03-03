Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:40, 3 марта 2026Мир

Стали известны подробности подготовки Израиля к убийству Хаменеи

FT: Израиль годами следил за Хаменеи, взломав дорожные камеры в Тегеране
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

На протяжении нескольких лет разведывательная служба Израиля «Моссад» готовила убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, следя за ним по камерам дорожного движения в Тегеране. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, сотрудники израильской разведки несколько лет назад взломали дорожные камеры в Тегеране и передавали зашифрованные изображения с камер на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля.

«Одна из камер имела особенно удачный угол обзора: она позволила увидеть, где они обычно парковали машины, и дала представление о повседневной жизни внутри строго охраняемого комплекса», — говорится в материале.

Сообщается, что Израиль вывел из строя несколько телефонных вышек на улице возле охраняемого комплекса иранского лидера, что создало впечатление о занятости линий связи во время входящих звонков. Такое решение Израиля не позволило охране Хаменеи получить предупреждения об угрозе.

«Задолго до атаки мы знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим», — отметил источник издания из израильской разведки.

Ранее стало известно, что «Моссад» и подразделения спецназа Израиля провели ночную наземную операцию в Иране. По данным иранских источников, израильские авиаудары были нанесены по штаб-квартирам оборонных предприятий в Исфахане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    Единственный участковый на российском острове получил смертельное ранение на СВО

    Таяние снега в Москве замедлилось

    Лавров заявил о масштабной войне на Ближнем Востоке

    Друг Макрона оценил жизнь во Франции фразой «в Покровске безопаснее»

    Глава МИД Турции высказался о смене режима в Иране

    Стало известно еще одно осложняющее вывоз россиян из ОАЭ обстоятельство

    Россиянке разрезали лицо до кости после концерта группы «Тату»

    Россиянин напал на спасавшего бойцов СВО врача

    Стали известны подробности подготовки Израиля к убийству Хаменеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok