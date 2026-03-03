Тело Джабраилова вывезли на Кавказ

Бизнесмена Джабраилова похоронили в Чечне

Тело бизнесмена Умара Джабраилова вывезли в Чечню. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Предпринимателя и экс-сенатора Совфеда от кавказской республики похоронили в его родовом селе в Новых Атагах.

По словам сотрудника агентства, тело Джабраилова доставили в Чечню рано утром 3 марта. Его вынесли из дома, соблюдая все религиозные обряды. Затем траурная процессия пешком прошла до сельского кладбища, где состоялось погребение.

О смерти Джабраилова стало известно 2 марта. Как выяснили журналисты, предпринимателя госпитализировали как неизвестного в тяжелом состоянии, однако спасти его врачам не удалось. Сообщается, что на месте происшествия в одном из столичных отелей обнаружили пистолет «Люгер» калибра 9 миллиметров. Криминальной составляющей в произошедшем правоохранители не обнаружили.

В последнее время бизнесмен вел замкнутый образ жизни и не посещал светские мероприятия. Гости к Джабраилову в его апартаменты в элитном жилом комплексе Vesper Tverskaya приходили редко. За день до происшествия экс-сенатор записал видео, в котором рассуждал о военном конфликте Ирана и США, а также выражал обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке.