Трамп вновь заявил об «огромной ненависти» между Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что между Путиным и Зеленским сохраняется «огромная ненависть»

Президент США Дональд Трамп заявил, что между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сохраняется «огромная ненависть». Трансляцию вел Белый дом.

«Между президентом Путиным и президентом Зеленским — огромная ненависть. Огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но, думаю, это практически на высшем уровне», — сказал политик.

Он добавил, что подобный негатив на личном уровне глав государств оказывает влияние на ход конфликта, что плохо для обеих сторон.

В конце января Трамп уже говорил, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга. «Зеленский и Путин ненавидят друг друга. И это очень усложняет ситуацию. Но я думаю, что мы очень близки к достижению соглашения», — отмечал политик.

