Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:20, 3 марта 2026Мир

Трамп вновь заявил об «огромной ненависти» между Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что между Путиным и Зеленским сохраняется «огромная ненависть»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сохраняется «огромная ненависть». Трансляцию вел Белый дом.

«Между президентом Путиным и президентом Зеленским — огромная ненависть. Огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но, думаю, это практически на высшем уровне», — сказал политик.

Он добавил, что подобный негатив на личном уровне глав государств оказывает влияние на ход конфликта, что плохо для обеих сторон.

В конце января Трамп уже говорил, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга. «Зеленский и Путин ненавидят друг друга. И это очень усложняет ситуацию. Но я думаю, что мы очень близки к достижению соглашения», — отмечал политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Средиземном море загорелся предположительно принадлежащий России танкер-газовоз

    В Евросоюзе не поддержали идею об ускоренном членстве Украины

    Глава МИД Венгрии посоветовал Киеву сотрудничать с Будапештом

    Трамп вновь заявил об «огромной ненависти» между Путиным и Зеленским

    Страны НАТО отказались от обучения украинских солдат

    Макрон отдал приказ отправить авианосец с ударной группой в Средиземное море

    Израиль подтвердил удар по офису Совета экспертов Ирана

    Американское командование назвало число ударов по Ирану

    Трамп пообещал сопровождать танкеры через перекрытый Ираном Ормузский пролив

    Не увидевшая результат москвичка отсудила у клиники косметологии почти миллион рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok