Трамп высказался о раздражении своей жены из-за одного действия

Трамп заявил о раздражении Мелании из-за строительства зала в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Dan Mullan / Reuters

Глава Соединенных Штатов во время пресс-конференции Дональд Трамп отвлекся от темы иранского конфликта, чтобы рассказать присутствующим о строительстве нового бального зала в Белом доме. Об этом пишут «Известия».

Политик похвастался, что сооружение должно получиться великолепным. При этом шум строителей очень раздражает первую леди — Меланию Трамп.

«Да когда эти сваебойные машины остановятся?!» — процитировал глава Штатов свою жену.

При этом Дональд Трамп заявил, что построил на своем веку не один бальный зал. Шум стройки ему нравится, потому что «так звучат деньги».

Ранее первая леди США заявила, что танцы ее мужа, американского главы Дональда Трампа, иногда бывают неуместны. Сам глава Белого дома ранее утверждал, что его супруга ненавидит, когда он танцует. При этом она подчеркнула, что танцы ее супруга дарят людям «счастье и веселье».

До этого Дональд Трамп по прибытии в Малайзию станцевал национальный танец с местными жителями.

