Трамп высказался об истощении запасов вооружений у США

Трамп: США обладают неограниченными запасами вооружений

США обладают неограниченными запасами вооружений. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его слова приводит портал RealClearPolitics.

«Нет, у нас огромный запас боеприпасов средней и большей мощности, намного большей мощности, чем средняя. У нас неограниченные — буквально неограниченные [запасы]. У них этого нет [зенитных боеприпасов]. Вы же знаете, что у Ирана вообще нет противовоздушной обороны (ПВО), вы же это знаете, верно? Вы скоро это увидите», — утверждает глава Белого дома.

Таким образом Трамп прокомментировал оценки экспертов, предупредивших о возможности истощения запасов боеприпасов для американских систем ПВО Patriot и THAAD.

Ранее военный обозреватель Шашанк Джоши заявил, что запасы боеприпасов для систем перехвата целей у США и Израиля могут истощиться уже на следующей неделе. По словам эксперта, в особенности это может коснуться наиболее технологичных средств для перехвата.