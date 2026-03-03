Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:27, 3 марта 2026Мир

Трамп высказался об истощении запасов вооружений у США

Трамп: США обладают неограниченными запасами вооружений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США обладают неограниченными запасами вооружений. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его слова приводит портал RealClearPolitics.

«Нет, у нас огромный запас боеприпасов средней и большей мощности, намного большей мощности, чем средняя. У нас неограниченные — буквально неограниченные [запасы]. У них этого нет [зенитных боеприпасов]. Вы же знаете, что у Ирана вообще нет противовоздушной обороны (ПВО), вы же это знаете, верно? Вы скоро это увидите», — утверждает глава Белого дома.

Таким образом Трамп прокомментировал оценки экспертов, предупредивших о возможности истощения запасов боеприпасов для американских систем ПВО Patriot и THAAD.

Ранее военный обозреватель Шашанк Джоши заявил, что запасы боеприпасов для систем перехвата целей у США и Израиля могут истощиться уже на следующей неделе. По словам эксперта, в особенности это может коснуться наиболее технологичных средств для перехвата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они сами заварили эту кашу». Китай начал давить на Иран из-за конфликта с США. Что требует Пекин от партнера?

    Захарова задумалась о работе на разведку Финляндии

    Представитель Харламова опроверг новость о пополнении в его семье

    Рост женщины с редким заболеванием уменьшился на 26 сантиметров

    Реакцию россиян на ситуацию в ОАЭ описали фразой «иностранцы бегали, а мы сидели»

    Стало известно о подготовке наследника шаха Ирана к одному действию

    Трамп высказался об истощении запасов вооружений у США

    В России начали избавляться от золота

    Манекенщицы в нарядах из стульев появились на Неделе моды

    Мужчина проехал два километра на капоте машины бывшей жены и попал под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok