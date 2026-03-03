Трамп заявил об ударе по новому руководству Ирана

Трамп заявил, что был совершен ракетный удар по новому руководству Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник, 3 марта, был совершен ракетный удар по «новому руководству Ирана». Его слова передает Reuters.

При этом американский лидер отметил, что Иран больше не располагает средствами воздушной обороны и системами оперативного обнаружения ракет.

Ранее офис совета экспертов Ирана попал под ракетный удар Израиля и США в Куме.

Также сообщалось об атаках Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на несколько правительственных зданий в центре Тегерана. В частности, под удар попала резиденция президента Ирана Масуда Пезешкиана.