09:42, 3 марта 2026

Учителей в российском регионе обязали контролировать разговоры детей в школах

Учителей в Пермском крае обязали контролировать разговоры детей в школах
Майя Назарова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Учителей в Пермском крае обязали контролировать разговоры детей в школах. Такое поручение появилось после нападения подростка в общеобразовательном учебном заведении №1 в Александровске. Об этом стало известно Ura.ru.

Педагоги в российском регионе поделились, что им ввели «дежурства» по контролю бесед учащихся на переменах. Причем везде: в коридорах, раздевалках и туалетах.

Власти Пермского края подтвердили, что функционал учителей действительно расширился после инцидента с нападением юноши. Это необходимо для усиления мер безопасности, подчеркнули в городском департаменте образования.

Вооруженный ножом семиклассник ранил сверстника в школе в Александровске 19 февраля. Тогда губернатор Пермского края Дмитрий Махонин докладывал, что раненого ребенка забрали в больницу в Березники. Состояние несовершеннолетнего врачи назвали тяжелым. Его обидчика задержали. По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.

