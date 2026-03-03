В клубе РПЛ отреагировали на информацию о двухмесячной задержке зарплаты

В «Крыльях Советов» пообещали погасить долги перед футболистами до 15 марта

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев отреагировал на информацию о задержке зарплаты футболистам, тренерам и персоналу клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, долги по зарплате есть только перед футболистами. Их он обещал погасить до 15 марта. «Очень интересно в очередной раз наблюдать, как перед крайне важными играми люди пытаются расшатать ситуацию», — завил Яковлев.

О долгах по зарплате в «Крыльях» стало известно ранее 3 марта. Уточнялось, что последний раз выплаты производились в январе.

«Крылья Советов» в первом матче РПЛ после зимнего перерыва проиграли московскому «Динамо» на выезде со счетом 4:0. После 19 туров клуб имеет в активе 17 очков и находится на 13-м месте в чемпионате.