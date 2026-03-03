Реклама

12:56, 3 марта 2026

Стало известно о двухмесячной задержке зарплаты в клубе РПЛ

Стало известно о двухмесячной задержке зарплаты в клубе РПЛ «Крылья Советов»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» два месяца не выплачивает зарплату футболистам и сотрудникам команды. Об этом стало известно Sport Baza.

По информации источника, игроки, тренерский и административный штаб, а также сотрудники базы получили последние выплаты в январе. Причиной является то, что до «Крыльев» до сих пор не дошли бюджетные субсидии.

Если задержка зарплаты превысит три месяца, футболисты и самарского клуба смогут обратиться в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

В декабре главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал о кадровых проблемах клуба. По словам специалиста, с текущим составом самарцам бессмысленно входить в весеннюю часть чемпионата России.

«Крылья Советов» в первом матче РПЛ после зимнего перерыва проиграли московскому «Динамо» на выезде со счетом 0:4. После 19 туров клуб имеет в активе 17 очков и находится на 13-м месте в чемпионате.

