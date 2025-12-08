Реклама

09:13, 8 декабря 2025Спорт

Тренер клуба РПЛ назвал бессмысленной дальнейшую игру в чемпионате с текущим составом

Тренер «Крыльев Советов» Адиев: С таким составом бессмысленно входить в весну
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал о кадровых проблемах клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам специалиста, с текущим составом самарцам бессмысленно входить в весеннюю часть чемпионата России. «Нас ждет бойня за выживание. Мы не смогли из этой зоны выйти выше. Нам не хватает основополагающих игроков», — заявил Адиев.

По словам тренера, в зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ) клубу нужно приобрести хотя бы 4-5 футболистов. Он добавил, что сейчас у «Крыльев Советов» много травмированных.

В первой части сезона «Крылья Советов» в 18 турах набрали 17 очков. Команда находится на 12-м месте, которое позволяет сохранить место в РПЛ без участия в стыковых матчах.

