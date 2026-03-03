Реклама

В Рособрнадзоре прокомментировали введение нового экзамена для школьников

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев поддержал введение устного экзамена по истории для выпускников девятых классов. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

По словам Музаева, федеральная служба понимает важность и значимость этого решения. «Полагаем, что привнесение устного формата экзамена в систему государственной итоговой аттестации повысит качество изучения истории в школах, сделает уроки истории более содержательными», — прокомментировал инициативу собеседник агентства.

Ранее в Рособрнадзоре захотели провести апробацию нового экзамена. Ожидается, что участие в ней примут свыше полутора миллионов учеников.

О том, что с 2027-2028 учебного года в российских школах введут обязательный устный экзамен по истории, ранее объявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Испытание будет «проводиться в форме допуска к государственной итоговой аттестации» девятиклассников.

