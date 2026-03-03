В Рособрнадзоре прокомментировали введение нового экзамена для школьников

Глава Рособрнадзора Музаев поддержал введение устного экзамена по истории

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев поддержал введение устного экзамена по истории для выпускников девятых классов. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

По словам Музаева, федеральная служба понимает важность и значимость этого решения. «Полагаем, что привнесение устного формата экзамена в систему государственной итоговой аттестации повысит качество изучения истории в школах, сделает уроки истории более содержательными», — прокомментировал инициативу собеседник агентства.

Ранее в Рособрнадзоре захотели провести апробацию нового экзамена. Ожидается, что участие в ней примут свыше полутора миллионов учеников.

О том, что с 2027-2028 учебного года в российских школах введут обязательный устный экзамен по истории, ранее объявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Испытание будет «проводиться в форме допуска к государственной итоговой аттестации» девятиклассников.