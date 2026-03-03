Реклама

05:29, 3 марта 2026

В России раскрыли серьезную причину недовольства жителей стран Евросоюза

Степашин: Жители большинства стран ЕС не испытывают финансового благополучия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Жители большинства европейских стран сейчас не испытывают финансового благополучия. К такому выводу пришел экс-премьер России Сергей Степашин в интервью ТАСС.

По его словам, серьезнейшие экономические проблемы возникли практически во всех государствах ЕС.

«Ведь Евросоюз создавался в первую очередь как союз стран с единым экономическим подходом и для благополучия своих граждан. Сегодня реального благополучия граждан в большинстве стран Евросоюза мы не видим», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан вызвал один из худших кризисов внутри Европейского союза, выступив против плана Брюсселя по предоставлению многомиллиардного кредита Украине.

В МИД РФ считают, что ЕС не сможет выйти из кризиса и вернуться на путь нормального развития без покаяния. Неоднородность позиции ЕС была признана в том числе самим Брюсселем, «констатировавшим собственный кризис».

