19:26, 22 февраля 2026Мир

Захарова объяснила важность покаяния со стороны ЕС

Захарова: Без покаяния ЕС продолжит буксовать в своей иллюзорной мифологии
Дмитрий Воронин

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Евросоюз (ЕС) не сможет выйти из кризиса и вернуться на путь нормального развития без покаяния, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. О важности соответствующих шагов со стороны европейцев она рассказала в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован 23 февраля.

По словам дипломата, неоднородность позиции ЕС была признана в том числе самим Брюсселем, «констатировавшим собственный кризис» и отсутствие «миропорядка, основанного на правилах» на недавних форуме в Давосе и Мюнхенской конференции. «Не добавили они, правда: он расколот на части или он просто не сформирован? Или это все была изначально их болезненная фантазия», — отметила она, подчеркнув, что европейцам нужно провести работу над ошибками.

«Потому что без раскаяния, без покаяния не будет выхода из этой ситуации. Они так и будут по-прежнему буксовать в этой своей иллюзорной политической мифологии», — объяснила Захарова, добавив, что «теперь все упирается в то, насколько искренне они понимают, что совершили ошибки, которые потом вообще стали преступлениями». Отсутствие признания ошибок продолжит усугублять все экономические, политические и прочие ошибки ЕС, полагает представитель российского ведомства.

Также 22 февраля сенатор Алексей Пушков предположил, что слова Владимира Зеленского, а также европейских политиков о том, что конфликт на Украине может продлиться еще три года, вероятно, связан с синхронизацией таких планов Киева с военными приготовлениями Евросоюза. Усомнившись, что можно верить опровержениям украинских властей, российский политик напомнил, что «как раз через три года ЕС планирует выйти на конечную фазу перевооружения Европы и подготовки к войне с Россией» и указал, что речь, судя по всему, идет о подготовке общественного мнения в Европе.

