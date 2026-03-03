В России спрогнозировали дальнейшие действия США в конфликте с Ираном

Сенатор Пушков: США могут назвать выход из войны в Иране победой

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков спрогнозировал дальнейшие действия США в конфликте с Ираном, предположив, что американские власти могут назвать выход из войны победой. Мнением политик поделился в Telegram-канале.

По мнению сенатора, если США готовятся выйти из военного конфликта, то теоретически они могут попытаться выдать это за победу, поскольку на данный момент ракетный потенциал Ирана сокращен, многие военные объекты Ирана поражены, а верховный лидер повержен.

«В такую "победу" мало кто поверит, но для [президента США Дональда] Трампа она может стать минимальным алиби. Вопрос в том, примут ли такой сценарий Иран, с одной стороны, и Израиль, с другой», — обозначил Пушков.

Он обратил внимание на то, что к возможному прекращению или снижению интенсивности операции общественное мнение готовит госсекретарь США Марко Рубио заявлениями о том, что якобы была прямая угроза войны со стороны Ирана, а также о сокращении потенциала иранских баллистических ракет.

Ранее Пушков назвал запасы ракет главной слабостью США в конфликте с Ираном. В частности, он обратил внимание на уже удаленный пост бывшего главкома Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирала Джеймса Ставридиса в соцсети X, в котором тот задался вопросом о количестве ракет Patriot и Tomahawk, которыми располагают Израиль и Соединенные Штаты.