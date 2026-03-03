Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:23, 3 марта 2026Россия

В России спрогнозировали дальнейшие действия США в конфликте с Ираном

Сенатор Пушков: США могут назвать выход из войны в Иране победой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: US Navy / Handout via Reuters

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков спрогнозировал дальнейшие действия США в конфликте с Ираном, предположив, что американские власти могут назвать выход из войны победой. Мнением политик поделился в Telegram-канале.

По мнению сенатора, если США готовятся выйти из военного конфликта, то теоретически они могут попытаться выдать это за победу, поскольку на данный момент ракетный потенциал Ирана сокращен, многие военные объекты Ирана поражены, а верховный лидер повержен.

«В такую "победу" мало кто поверит, но для [президента США Дональда] Трампа она может стать минимальным алиби. Вопрос в том, примут ли такой сценарий Иран, с одной стороны, и Израиль, с другой», — обозначил Пушков.

Он обратил внимание на то, что к возможному прекращению или снижению интенсивности операции общественное мнение готовит госсекретарь США Марко Рубио заявлениями о том, что якобы была прямая угроза войны со стороны Ирана, а также о сокращении потенциала иранских баллистических ракет.

Ранее Пушков назвал запасы ракет главной слабостью США в конфликте с Ираном. В частности, он обратил внимание на уже удаленный пост бывшего главкома Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирала Джеймса Ставридиса в соцсети X, в котором тот задался вопросом о количестве ракет Patriot и Tomahawk, которыми располагают Израиль и Соединенные Штаты.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозу Зеленского отправить ВСУ общаться с Орбаном

    Россиян призвали скептически оценивать фото и видео из Ирана

    Раскрыта стоимость имущества задержанного экс-первого замминистра обороны России

    Найдена сцена произошедшего 2,8 тысячи лет назад массового убийства женщин и детей

    Иран начал новую волну атак

    В России объяснили резкую реакцию Алиева на атаку дронов со стороны Ирана

    Составлен черный список выселивших россиян во время кризиса отелей Дубая

    Признанный погибшим боец СВО вернулся живым во время обмена пленными

    Российская судья попала под подозрения из-за подруги

    Бывший российский полицейский попался на раскрытии государственной тайны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok