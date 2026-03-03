В США указали на стратегическую ошибку Ирана

Петреус назвал расширение атак на страны Персидского залива ошибкой Ирана

Расширение ракетных ударов Ирана на страны Персидского залива является серьезной стратегической ошибкой Тегерана. Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью Iran International.

«Я думаю, что это большой просчет со стороны Ирана», — сказал он.

По оценке эксперта, атаки на страны региона, которые до сих пор старались не втягиваться напрямую в противостояние, могут подтолкнуть их к более активному участию в конфликте с Ираном.

При этом он заявил, что США и Израиль уже значительно ослабили возможности Тегерана по нанесению ответных ударов.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что попытки Ирана надавить на страны Персидского залива в надежде на то, что те подтолкнут США к прекращению боевых действий и возврату к переговорам с Тегераном, потерпят неудачу. По словам дипломата, в настоящее время между Катаром и Ираном нет никаких контактов, и Тегеран не предупреждал Доху о готовящихся ракетно-дроновых ударах.