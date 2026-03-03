Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:15, 3 марта 2026Мир

В ЦАХАЛ назвали сроки проведения операции в Ливане

Замир заявил, что операция в Ливане будет вестись до разоружения «Хезболлы»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nir Elias / Reuters

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что операция в Ливане будет вестись до полного разоружения движения «Хезболла». Его слова приводит Telegram-канал ЦАХАЛ.

«"Хезболла" совершила очень серьезную ошибку. Она решила присоединиться к наступлению. Мы были готовы к этому, и теперь мы наносим по ней значительный удар. Мы полны решимости ликвидировать угрозу, которую представляет "Хезболла", и не остановимся, пока террористическая организация не будет разоружена», — сказал Замир.

Ранее Замир объявил, что его страна начинает наступательную операцию в Ливане против шиитской группировки «Хезболла». По его словам, Израиль не просто обороняется, теперь хочет перейти в наступление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они сами заварили эту кашу». Китай начал давить на Иран из-за конфликта с США. Что требует Пекин от партнера?

    Украинская молодежь начала массово покидать страну

    Россияне пустили в квартиры 146 мигрантов и поплатились

    Названо число пострадавших от ударов Израиля и США иранских школьников

    США отказались от посредничества третьих стран для контактов с Ираном

    Эрдоган заявил о приближении периода хаоса в современном мире

    Раскрыто место похорон верховного лидера Ирана

    Новорожденные дети пострадали при ударе США и Израиля по больнице в Тегеране

    В результате израильского удара погиб командующий ливанским корпусом КСИР

    Откровенный образ Глюкозы на новых фото оценили в сети фразой «сбежала из психбольницы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok