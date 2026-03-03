В ЦАХАЛ назвали сроки проведения операции в Ливане

Замир заявил, что операция в Ливане будет вестись до разоружения «Хезболлы»

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что операция в Ливане будет вестись до полного разоружения движения «Хезболла». Его слова приводит Telegram-канал ЦАХАЛ.

«"Хезболла" совершила очень серьезную ошибку. Она решила присоединиться к наступлению. Мы были готовы к этому, и теперь мы наносим по ней значительный удар. Мы полны решимости ликвидировать угрозу, которую представляет "Хезболла", и не остановимся, пока террористическая организация не будет разоружена», — сказал Замир.

Ранее Замир объявил, что его страна начинает наступательную операцию в Ливане против шиитской группировки «Хезболла». По его словам, Израиль не просто обороняется, теперь хочет перейти в наступление.