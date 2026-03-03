Великобритания собралась защитить свою военную базу от Ирана

Times: Британия отправит эсминец для защиты своей военной базы на Кипре

Великобритания планирует отправить эсминец HMS Duncan в Средиземное море, чтобы защитить свою военную базу «Акротири» на Кипре после атак Ирана. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

«Министр обороны [Великобритании] Джон Хили провел встречу с высокопоставленными военными, на которой обсуждалась отправка корабля HMS Duncan в этот регион», — рассказали собеседники издания.

2 марта власти Кипра и британское министерство обороны сообщили, что база Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании, находящаяся на Кипре, подверглась предполагаемому удару беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Сообщалось о мощном взрыве в районе «Акротири». Уточняется, что на базе сработала сигнализация, самолеты поднялись в воздух.