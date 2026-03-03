Видео со спрятавшейся среди старшеклассников учительницей вызвало ажиотаж в сети

Видео со спрятавшейся среди старшеклассников учительницей географии Лаурой-Бет Спроул вызвало ажиотаж в сети. Ролик появился в TikTok-аккаунте шотландской элитной школы «Гордонстаун».

На размещенных кадрах запечатлены сидящие за партами в школьном кабинете ученики 12-го класса. Также место среди них заняла преподавательница, которую предложили вычислить. «Найди учителя. Уровень: сложный», — гласила подпись к посту.

Видео набрало 12,9 миллиона просмотров. При этом зрители преимущественно указывали на двух девушек — за первой и последней партами, а также на юношу, сидящего у окна.

Впоследствии на странице школы появился еще один ролик, где был назван правильный ответ. Учительница сидела во втором от окна ряду в черно-синей одежде и с уложенными в высокий хвост волосами.

