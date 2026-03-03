Реклама

07:15, 3 марта 2026

Видео со спрятавшейся среди старшеклассников учительницей вызвало ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @Gordonstoun

Видео со спрятавшейся среди старшеклассников учительницей географии Лаурой-Бет Спроул вызвало ажиотаж в сети. Ролик появился в TikTok-аккаунте шотландской элитной школы «Гордонстаун».

На размещенных кадрах запечатлены сидящие за партами в школьном кабинете ученики 12-го класса. Также место среди них заняла преподавательница, которую предложили вычислить. «Найди учителя. Уровень: сложный», — гласила подпись к посту.

Видео набрало 12,9 миллиона просмотров. При этом зрители преимущественно указывали на двух девушек — за первой и последней партами, а также на юношу, сидящего у окна.

Впоследствии на странице школы появился еще один ролик, где был назван правильный ответ. Учительница сидела во втором от окна ряду в черно-синей одежде и с уложенными в высокий хвост волосами.

В ноябре 2022 года работающая учительницей блогерша из США с никнеймом @officialmisswho восхитила пользователей сети своей внешностью на уроках и в нерабочее время.

