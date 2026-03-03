Реклама

Мир
06:30, 3 марта 2026МирЭксклюзив

Влияние Ближневосточного кризиса на украинский конфликт оценили

Политолог Дудаков: Фокус внимания Трампа сместился с Украины на Ближний Восток
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Ближневосточный конфликт будет неизбежно сказываться на украинском направлении, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. По его словам, теперь очевидно, что фокус внимания администрации президента США Дональда Трампа сместился в сторону Ирана.

«Это будет проявляться, например, в поставках вооружений. Сейчас мы видим, что у Украины серьезный дефицит ракет для ПВО, Patriot. Patriot поставлялись на Украину минимально, но теперь этот поток могут перекрыть полностью, потому что США нужны эти ракеты для того, чтобы хоть как-то защищать собственные базы на Ближнем Востоке от ударов иранских дронов и баллистики», — сказал политолог.

Другие виды вооружений, например, ракеты воздушного базирования, как считает Дудаков, также могут перенаправить с Украины на Ближний Восток.

«Военные ресурсы США ограничены, поэтому они будут выбирать для себя приоритетные направления, а это защита собственных баз и своих союзников. Это не значит, что США сейчас способны остановить украинский конфликт — мы видим, что все предыдущие попытки заканчивались провалом. Конфликт, вероятно, будет развиваться и дальше, просто американцы сократят свое военное участие в делах Украины», — считает Дудаков.

Ранее сообщалось, что чиновники Европейского союза (ЕС) обеспокоены возможным влиянием военной операции США в Иране на поставки оружия для Киева. Там опасаются, что большое количество боеприпасов, используемых в ходе американских и израильских ударов по Ирану, может повлиять на американские запасы.

